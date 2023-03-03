Фонд Ахметова передав переселенцям у Дніпрі гуманітарну допомогу

Так, днями фонд передав для них майже 5,5 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Продовольчі пакунки були розподілені серед гуманітарних хабів, що опікуються цими громадами.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав до Дніпропетровської області понад 66 тисяч продуктових наборів.

За цей час фонд передав понад пів мільйона продуктових наборів для жителів 22 областей України. Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".