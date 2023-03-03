RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фонд Ахметова передал переселенцам в Днепре гуманитарную помощь

Фото: Фонд Ахметова передал переселенцам в Днепре гуманитарную помощь (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Переехавшие в Днепр переселенцы из Луганской области продолжают получать продуктовые наборы от фонда Рината Ахметова. В частности, выдача гуманитарной помощи продолжается для эвакуированных жителей Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Так, на днях фонд передал для них почти 5,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Продовольственные пакеты были распределены среди гуманитарных хабов, которые занимаются этими общинами.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.

За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрГуманитарная помощь