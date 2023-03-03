Фонд Ахметова передал переселенцам в Днепре гуманитарную помощь

Так, на днях фонд передал для них почти 5,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Продовольственные пакеты были распределены среди гуманитарных хабов, которые занимаются этими общинами.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.

За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".