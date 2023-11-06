Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям в Одеській області

Вимушені переселенці у селищі Таїрове Одеської області отримали продовольчу допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Вона призначена для людей, які евакуювалися з різних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Фонд спрямував для них 2,5 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. У складі кожного набору - продукти першої необхідності. А саме: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU