Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Одесской области

Вынужденные переселенцы в поселке Таирово Одесской области получили продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Она предназначена для людей, которые были эвакуированы из разных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Фонд направил для них 2,5 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. В составе каждого набора - продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU