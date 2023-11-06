ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Одесской области

Понедельник 06 ноября 2023 12:01 charity
UA EN RU
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Одесской области Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Одесской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Вынужденные переселенцы в поселке Таирово Одесской области получили продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Она предназначена для людей, которые были эвакуированы из разных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Фонд направил для них 2,5 тысяч наборов с продуктами длительного хранения.

В составе каждого набора - продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Гуманитарная помощь
NEWS
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше