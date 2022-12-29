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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям Донецької області

Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям Донецької області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова направив до Донецької області черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Майже дві тисячі продуктових наборів від фонду були розподілені серед найбільш нужденних жителів Покровського району, які щодня піддаються жахливим обстрілам.

У кожному наборі містяться поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 148 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни здійснили масовані пуски ракет по Україні. Ворог бив ракетами з повітряного та морського базування, із ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

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Донецька областьГуманітарна допомога