Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередной гуманитарный груз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Почти две тысячи продуктовых наборов от фонда были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровского района, ежедневно подвергающихся ужасным обстрелам.
В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 148 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
Напомним, сегодня утром россияне совершили массированные пуски ракет по Украине. Враг бил ракетами из воздушного и морского базирования из ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.
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