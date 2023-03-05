Фонд Ахметова передав близько 800 тисяч одиниць медикаментів для медустанов і населення

Від початку війни Фонд Ріната Ахметова передав близько 800 тисяч одиниць медикаментів як до медичних установ країни, так і для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, у перші дні березня 2022 року, коли лікарні гостро потребували донорської крові, Фонд Ріната Ахметова закупив і передав Міністерству охорони здоров’я України 63 тисячі гемоконтейнерів, призначених для забору, фільтрації та зберігання крові.

Тими ж днями в координації із МОЗ лікарні Києва отримали перші 100 тисяч одиниць медикаментів від Фонду: антибіотики, антисептики, засоби для обробки ран, препарати для астматиків тощо.

Крім того, гуманітарні вантажі із життєво необхідними медикаментами були направлені до медзакладів Донеччини та Запоріжжя, які вкрай гостро того потребували.

Загалом за цей період лікарські засоби та препарати від фонду отримали медичні установи в Харківській, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Донецькій областях.

Допомога від фонду триває в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".