ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения

Новина українською →
Воскресенье 05 марта 2023 15:39
Фонд Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения Фото: Фонд Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов для медучреждений и населения (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С начала войны Фонд Рината Ахметова передал около 800 тысяч единиц медикаментов как медицинским учреждениям страны, так и населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, в первые дни марта 2022 года, когда больницы остро нуждались в донорской крови, Фонд Рината Ахметова закупил и передал Министерству здравоохранения Украины 63 тысячи гемоконтейнеров, предназначенных для забора, фильтрации и хранения крови.

На днях в координации из Минздрава больницы Киева получили первые 100 тысяч единиц медикаментов от Фонда: антибиотики, антисептики, средства для обработки ран, препараты для астматиков и т.д.

Кроме того, гуманитарные грузы с жизненно необходимыми медикаментами были направлены в медучреждения Донетчины и Запорожья, которые остро в этом нуждались.

За этот период лекарственные средства и препараты от фонда получили медицинские учреждения в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

Помощь от фонда продолжается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, вчера россияне 78 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, еще трое пострадали.

Ранее захватчики сбросили гранату с беспилотника на автомобиль полицейских в Антоновке, четыре человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь
NEWS
Украинские воины отбили более 130 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб
Украинские воины отбили более 130 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным