Фонд Ахметова передал в Запорожье партию гуманитарной помощи

Фонд Рината Ахметова передал еще более тысячи продуктовых наборов в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Они прежде всего предназначены для мариупольцев, которые смогли эвакуироваться из блокадного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

В целом фонд уже передал для переселенцев из Мариуполя более 15 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.