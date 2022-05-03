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Фонд Ахметова передав до Запоріжжя партію гуманітарної допомоги

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Вівторок 03 травня 2022 14:04
Фонд Ахметова передав до Запоріжжя партію гуманітарної допомоги Фото: Фонд Ахметова передав до Запоріжжя партію гуманітарної допомоги (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав ще понад тисячу продуктових наборів до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Вони насамперед призначені для маріупольців, які змогли евакуюватися з блокадного міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на

Загалом фонд вже передав для переселенців із Маріуполя понад 15 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Запоріжжя Гуманітарна допомога
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