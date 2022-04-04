Фонд Ахметова передал в Запорожье очередную партию продуктов

В Запорожье поступила очередная партия продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Ее прислали в Зеленый центр "Метинвеста".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Гуманитарная помощь предназначена для эвакуированных мариупольцев. Всего фонд уже передал более 5 тысяч продуктовых наборов для эвакуированных людей из Мариуполя и Волновахи.
Кроме того, вынужденные переселенцы ежедневно продолжают получать психологическую поддержку от фонда.
Со взрослыми и детьми работают психологи, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. Их задача - оказать экстренную психологическую помощь людям, которые только что выбрались из горячих точек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.
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