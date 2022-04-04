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Фонд Ахметова передав до Запоріжжя чергову партію продуктів

Фото: Фонд Ахметова передав до Запоріжжя чергову партію продуктів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

До Запоріжжя надійшла чергова партія продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова. Її надіслали до Зеленого центру "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Гуманітарна допомога призначена для евакуйованих маріупольців. Загалом фонд уже передав понад 5 тисяч продуктових наборів для евакуйованих людей з Маріуполя та Волновахи.

Крім того, вимушені переселенці щодня продовжують отримувати психологічну підтримку від фонду.

З дорослими та дітьми працюють психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Їхнє завдання - надати екстрену психологічну допомогу людям, які щойно вибралися з гарячих точок.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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ЗапоріжжяРінат АхметовГуманітарна допомога