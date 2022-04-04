Фонд Ахметова передав до Запоріжжя чергову партію продуктів

Гуманітарна допомога призначена для евакуйованих маріупольців. Загалом фонд уже передав понад 5 тисяч продуктових наборів для евакуйованих людей з Маріуполя та Волновахи.

Крім того, вимушені переселенці щодня продовжують отримувати психологічну підтримку від фонду.

З дорослими та дітьми працюють психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Їхнє завдання - надати екстрену психологічну допомогу людям, які щойно вибралися з гарячих точок.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.