Фонд Ахметова передал в Запорожье очередной гуманитарный груз

В состав наборов входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, крупа, тушеное мясо, мука, сахар, паштет, печенье, соль и консервированная фасоль.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запоріжжя, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь паспорт.

Всего фонд уже передал в Запорожье более 24 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.