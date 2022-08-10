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Фонд Ахметова передал в Запорожье очередной гуманитарный груз

Фото: Фонд Ахметова передал в Запорожье очередной гуманитарный груз (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил в Запорожье еще одну партию гуманитарной помощи. Более 1,1 тысячи продуктовых наборов были переданы для наиболее нуждающихся категорий внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, крупа, тушеное мясо, мука, сахар, паштет, печенье, соль и консервированная фасоль.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запоріжжя, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь паспорт.

Всего фонд уже передал в Запорожье более 24 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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ЗапорожьеГуманитарная помощь