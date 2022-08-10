Фонд Ахметова передав до Запоріжжя черговий гуманітарний вантаж

До складу наборів входять продукти першої необхідності: макаронні вироби, крупа, тушковане м‘ясо, борошно, цукор, паштет, печиво, сіль та консервована квасоля.

Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати паспорт.

Загалом фонд вже передав до Запоріжжя понад 24 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.