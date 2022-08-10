ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал в Запорожье очередной гуманитарный груз

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 19:43
Фонд Ахметова передал в Запорожье очередной гуманитарный груз Фото: Фонд Ахметова передал в Запорожье очередной гуманитарный груз (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил в Запорожье еще одну партию гуманитарной помощи. Более 1,1 тысячи продуктовых наборов были переданы для наиболее нуждающихся категорий внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, крупа, тушеное мясо, мука, сахар, паштет, печенье, соль и консервированная фасоль.

Получить гуманитарную помощь переселенцы могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Запоріжжя, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь паспорт.

Всего фонд уже передал в Запорожье более 24 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Гуманитарная помощь
NEWS
ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб
ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк