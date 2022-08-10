Фонд Ахметова передав до Запоріжжя черговий гуманітарний вантаж
Фонд Ріната Ахметова відправив до Запоріжжя ще одну партію гуманітарної допомоги. Понад 1,1 тисячі продуктових наборів були передані для найбільш нужденних категорій внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу фонду.
До складу наборів входять продукти першої необхідності: макаронні вироби, крупа, тушковане м‘ясо, борошно, цукор, паштет, печиво, сіль та консервована квасоля.
Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати паспорт.
Загалом фонд вже передав до Запоріжжя понад 24 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.