ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав до Запоріжжя черговий гуманітарний вантаж

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 19:43
Фонд Ахметова передав до Запоріжжя черговий гуманітарний вантаж Фото: Фонд Ахметова передав до Запоріжжя черговий гуманітарний вантаж (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до Запоріжжя ще одну партію гуманітарної допомоги. Понад 1,1 тисячі продуктових наборів були передані для найбільш нужденних категорій внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу фонду.

До складу наборів входять продукти першої необхідності: макаронні вироби, крупа, тушковане м‘ясо, борошно, цукор, паштет, печиво, сіль та консервована квасоля.

Одержати гуманітарну допомогу переселенці можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати паспорт.

Загалом фонд вже передав до Запоріжжя понад 24 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Гуманітарна допомога
NEWS
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк