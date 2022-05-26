Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продуктовые наборы

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего за это время гуманитарную помощь получили 26,5 тысяч жителей области. В частности, жители Бучи, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки и других населенных пунктов, которые больше всего пострадали от военных действий со стороны агрессора.

В целом же, продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.