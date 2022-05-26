Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продуктові набори

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Всього за цей час гуманітарну допомогу отримали 26,5 тисяч мешканців області. Зокрема, жителі Бучі, Гостомеля, Макарова, Мощуна, Горенки та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від воєнних дій з боку агресора.

В цілому ж, продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.