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Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продукты

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Пятница 13 мая 2022 12:17
Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продукты Фото: Фонд Ахметова передал в Вышгородский район продукты (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил жителям Вышгородского района тысячу наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В фонде отмечают, что часть Вышгородского района Киевской области находилась под оккупацией российских захватчиков с начала войны. За это время населенные пункты подверглись значительным разрушениям, а люди выживали без воды, света и пищи.

Чтобы поддержать общину, которая приходит в себя после такого трудного периода, фонд передал продуктовые наборы.

В их состав вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 21,5 тысяч жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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