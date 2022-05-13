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Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продукти

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П'ятниця 13 травня 2022 12:17
Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продукти Фото: Фонд Ахметова передав до Вишгородського району продукти (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив мешканцям Вишгородського району тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У фонді зазначають, що частина Вишгородського району Київської області перебувала під окупацією російських загарбників від початку війни. За цей час населені пункти зазнали значних руйнувань, а люди виживали без води, світла та їжі.

Щоб підтримати громаду, що оговтується після такого скрутного періоду, фонд передав продуктові набори.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 21,5 тисяч жителів Київщини. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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