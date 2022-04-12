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Фонд Ахметова передал продукты для жителей Бучи

Фото: Фонд Рината Ахметова передал продукты для жителей Бучи (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов для жителей Бучи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Сегодня Фонд Рината Ахметова передал для жителей нашей общины тысячу продуктовых наборов. Мы их уже отгрузили и начали напрямую передавать людям. В этих наборах есть все необходимое: продукты длительного хранения, тушеное мясо, макароны и тому подобное", - рассказывает Тарас Шаправский, секретарь Бучанского городского совета.

Он также указал на то, что от начала полномасштабной войны жители общины остались в полной изоляции, в частности были нарушены логистические цепочки и люди фактически остались без продуктов питания.

В целом наборы выживания от фонда уже получили более 6,5 тысяч жителей Киевской области.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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