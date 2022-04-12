Фонд Ахметова передав продукти для мешканців Бучі

"Сьогодні Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців нашої громади тисячу продуктових наборів. Ми їх уже відвантажили та почали безпосередньо передавати людям. У цих наборах є все необхідне: продукти довготривалого зберігання, тушковане м’ясо, макарони тощо", - розповідає Тарас Шаправський, секретар Бучанської міської ради.

Він також вказав на те, що від початку повномасштабної війни мешканці громади залишилися у повній ізоляції, зокрема були порушені логістичні ланцюжки й люди фактично залишилися без продуктів харчування.

Загалом набори виживання від фонду вже отримали понад 6,5 тисяч жителів Київської області.

Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.