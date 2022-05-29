Фонд Ахметова передал продукты питания в Николаевскую область
Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в Николаевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фонд в Facebook.
Как известно, Николаевская область остается одной из самых горячих точек нашей страны. Жители постоянно страдают от обстрелов.
Продуктовые наборы от фонда получили те, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать.
В целом фонд уже передал жителям Николаевской области более 5 тысяч наборов с продуктами питания.
Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 миллионам человек.