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Фонд Ахметова передав продукти харчування до Миколаївської області

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Неділя 29 травня 2022 13:13
Фонд Ахметова передав продукти харчування до Миколаївської області Фото: Фонд Ахметова передав продукти харчування до Миколаївської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд у Facebook.

Як відомо, Миколаївська область залишається однією з найгарячіших точок нашої країни. Мешканці постійно страждають від обстрілів.

Продуктові набори від фонду отримали ті, кому й у мирний час було непросто жити, а тепер доводиться виживати.

Загалом фонд уже передав жителям Миколаївської області понад 5 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

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Гуманітарна допомога Миколаївська область
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