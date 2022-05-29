Фонд Ахметова передав продукти харчування до Миколаївської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд у Facebook .

Як відомо, Миколаївська область залишається однією з найгарячіших точок нашої країни. Мешканці постійно страждають від обстрілів.

Продуктові набори від фонду отримали ті, кому й у мирний час було непросто жити, а тепер доводиться виживати.

Загалом фонд уже передав жителям Миколаївської області понад 5 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб.