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Фонд Ахметова передал продукты для переселенцев в Днепропетровской области

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Пятница 01 июля 2022 14:51
Фонд Ахметова передал продукты для переселенцев в Днепропетровской области Фото: Фонд Ахметова передал продукты для переселенцев в Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию гуманитарной помощи. Более 4,4 тысячи продуктовых наборов были доставлены для жителей Новомосковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 15 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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