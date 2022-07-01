Фонд Ахметова передав продукти для переселенців у Дніпропетровській області
Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 4,4 тисячі продуктових наборів були доставлені для мешканців Новомосковського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровської області понад 15 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".