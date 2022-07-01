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Фонд Ахметова передав продукти для переселенців у Дніпропетровській області

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П'ятниця 01 липня 2022 14:51
Фонд Ахметова передав продукти для переселенців у Дніпропетровській області Фото: Фонд Ахметова передав продукти для переселенців у Дніпропетровській області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 4,4 тисячі продуктових наборів були доставлені для мешканців Новомосковського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровської області понад 15 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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