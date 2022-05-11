Фонд Ахметова передал продукты в Николаевскую область

Фонд отмечает, что гуманитарная ситуация в Николаевской области сложная: жители региона страдают от обстрелов со стороны российских оккупантов. Без света и воды остаются 86 населенных пунктов области.

Фонд передал более 1,4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал жителям Николаевской области 5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.