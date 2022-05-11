Фонд Ахметова передав продукти до Миколаївської області

Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію продуктових наборів до Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Фонд зазначає, що гуманітарна ситуація у Миколаївській області складна: жителі регіону потерпають від обстрілів із боку російських окупантів. Без світла та води залишаються 86 населених пунктів області.
Фонд передав понад 1,4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом фонд уже передав жителям Миколаївщини 5 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.