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Фонд Ахметова передал продукты в Николаевскую область

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Среда 11 мая 2022 20:58
Фонд Ахметова передал продукты в Николаевскую область Фото: Фонд Ахметова передал продукты в Николаевскую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию продуктовых наборов в Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд отмечает, что гуманитарная ситуация в Николаевской области сложная: жители региона страдают от обстрелов со стороны российских оккупантов. Без света и воды остаются 86 населенных пунктов области.

Фонд передал более 1,4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал жителям Николаевской области 5 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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