ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав продукти до Миколаївської області

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 20:58
Фонд Ахметова передав продукти до Миколаївської області Фото: Фонд Ахметова передав продукти до Миколаївської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію продуктових наборів до Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд зазначає, що гуманітарна ситуація у Миколаївській області складна: жителі регіону потерпають від обстрілів із боку російських окупантів. Без світла та води залишаються 86 населених пунктів області.

Фонд передав понад 1,4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Миколаївщини 5 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Миколаївська область
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи