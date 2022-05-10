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Фонд Ахметова передал продукты в Макаров

Фото: Фонд Ахметова передал продукты в Макаров (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал жителям Макарова, расположенного неподалеку от Бучи и Бородянки, тысячу наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как известно, в марте Макаров был оккупирован врагом и разрушен на 40%, жители поселка находились в условиях гуманитарной катастрофы.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 19,5 тысяч жителей Киевщины. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Гуманитарная помощь