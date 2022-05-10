Фонд Ахметова передав продукти у Макарів

Фонд Ріната Ахметова передав жителям Макаріва, що розташоване неподалік від Бучі та Бородянки, тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як відомо, у березні Макарів був окупований ворогом та зруйнований на 40%, жителі селища перебували в умовах гуманітарної катастрофи.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 19,5 тисяч жителів Київщини. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.