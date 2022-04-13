Фонд Ахметова передал продукты в Ирпень

Фонд Рината Ахметова передал жителям Ирпеня тысячу наборов с продуктами первой необходимости. Город пострадал от российского нашествия, его жители оказались в условиях гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Эти наборы были сразу отгружены и переданы нашим жителям. Сейчас город пытается обеспечить жителей всем необходимым. Для этого ведется непрерывная работа и аккумулируются все ресурсы", - рассказала Зоряна Миронишена, координатор оперативного центра, депутат Ирпенского городского совета.

Всего фонд передал жителям Киевской области более 7,5 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.