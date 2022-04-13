RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фонд Ахметова передав продукти до Ірпеня

Фото: Фонд Ахметова передав продукти до Ірпеня (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям Ірпеня тисячу наборів із продуктами першої необхідності. Місто постраждало від російської навали, його жителі опинилися в умовах гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Ці набори були одразу відвантажені та передані нашим жителям. Наразі місто намагається забезпечити мешканців усім необхідним. Для цього ведеться безперервна робота та акумулюються всі ресурси", - розповіла Зоряна Міронішена, координатор оперативного центру, депутат Ірпінської міської ради.

Загалом фонд передав жителям Київської області понад 7,5 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомогаИрпень