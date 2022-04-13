Фонд Ахметова передав продукти до Ірпеня

Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям Ірпеня тисячу наборів із продуктами першої необхідності. Місто постраждало від російської навали, його жителі опинилися в умовах гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Ці набори були одразу відвантажені та передані нашим жителям. Наразі місто намагається забезпечити мешканців усім необхідним. Для цього ведеться безперервна робота та акумулюються всі ресурси", - розповіла Зоряна Міронішена, координатор оперативного центру, депутат Ірпінської міської ради.

Загалом фонд передав жителям Київської області понад 7,5 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.