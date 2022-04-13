ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал продукты в Ирпень

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 12:01
Фонд Ахметова передал продукты в Ирпень Фото: Фонд Ахметова передал продукты в Ирпень (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал жителям Ирпеня тысячу наборов с продуктами первой необходимости. Город пострадал от российского нашествия, его жители оказались в условиях гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Эти наборы были сразу отгружены и переданы нашим жителям. Сейчас город пытается обеспечить жителей всем необходимым. Для этого ведется непрерывная работа и аккумулируются все ресурсы", - рассказала Зоряна Миронишена, координатор оперативного центра, депутат Ирпенского городского совета.

Всего фонд передал жителям Киевской области более 7,5 тысяч таких наборов. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь Ирпень
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру