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Фонд Ахметова передал продуктовые наборы еще 2 общинам в Днепропетровской области

Фото: Фонд Ахметова передал продуктовые наборы еще 2 общинам в Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова совместно с компанией "ДТЭК ВИЭ" передали продукты питания для Покровской и Первомайской сельских территориальных общин Никопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках совместной помощи Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК ВИЭ для местных жителей было приобретено муку, дрожжи, макаронные изделия, крупу гречневую, рис, мясо тушеное, сахар, чай, подсолнечное масло", - сообщили в сообщении компании.

Из переданных продуктов представители общины сформируют продуктовые наборы, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

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Ринат АхметовДнепропетровская областьГуманитарная помощь