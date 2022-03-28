RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фонд Ахметова передав продуктові набори ще 2 громадам у Дніпропетровській області

Фото: Фонд Ахметова передав продуктові набори ще 2 громадам у Дніпропетровській області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова спільно з компанією "ДТЕК ВДЕ" передали продукти харчування для Покровської та Першотравневської сільських територіальних громад Нікопольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"В рамках спільної допомоги Фонду Ріната Ахметова та компанії ДТЕК ВДЕ для місцевих жителів було придбано борошно, дріжджі, макаронні вироби, крупу гречану, рис, м’ясо тушковане, цукор, чай, соняшникову олію", - повідомили в повідомленні компанії.

З переданих продуктів представники громади сформують продуктові набори, щоб надати допомогу тим, хто її потребує.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовДніпропетровська областьГуманітарна допомога