Фонд Ахметова передал в Покровскую больницу очередную партию медикаментов

Фонд Рината Ахметова доставил из Запорожья в Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения очередную партию медикаментов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Руководитель КНП "Покровская КЛИЛ" Юрий Бородин отметил, что это важные медикаменты, которые используются при оказании экстренной помощи, оперативных вмешательств.
"Купить эти препараты у производителей сейчас невозможно, поэтому мы очень благодарны фонду Рината Ахметова и компании "Метинвест" за такую своевременную и необходимую помощь", - прокомментировал он.
Руководитель больницы также отметил, что лекарства предоставляются согласно заявкам медучреждений, процесс поставки налажен до мелочей. Такая помощь в города присутствия предприятий группы "Метинвест" будет поступать и в дальнейшем.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.
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