Фонд Ахметова передав до Покровської лікарні чергову партію медикаментів

Керівник КНП "Покровська КЛІЛ" Юрій Бородін зазначив, що це важливі медикаменти, які використовуються при наданні екстреної допомоги, оперативних втручань.

"Купити ці препарати у виробників зараз неможливо, тому ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова та компанії "Метінвест" за таку своєчасну та необхідну допомогу", - прокоментував він.

Керівник лікарні також зазначив, що ліки надаються згідно з заявками медустанов, процес постачання налагоджений до дрібниць. Така допомога до міст присутності підприємств групи "Метвінвест" надходитиме і надалі.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.