Фонд Ахметова передал переселенцам в Запорожье 21 тысяч продуктовых наборов

В состав наборы вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего для людей, которые нашли приют в Запорожье, фонд уже передал более 21 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от фонда охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".