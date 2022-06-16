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Фонд Ахметова передав переселенцям у Запоріжжі 21 тисяч продуктових наборів

Фото: Фонд Ахметова передав переселенцям у Запоріжжі 21 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Понад 1,4 тисячі продуктових наборів будуть розподілені серед тих переселенців, які цього найбільше потребують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом для людей, які знайшли прихисток у Запоріжжі, фонд уже передав понад 21 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від фонду охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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ЗапоріжжяГуманітарна допомога