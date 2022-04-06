Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для жителей Донецкой и Луганской областей

Из них - более 5,5 тысяч получат жители Северодонецке, Лисичанске, Рубежного, Кременной и Горного.

Еще 2 тысячи будут отправлены для жителей Краматорского района. Впоследствии под координацией Донецкой облгосадминистрации гуманитарная помощь будет распределена между населенными пунктами района, которые больше всего в ней нуждаются.

В состав наборы вошли продукты первой необходимости: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Мой Благотворительный фонд помогает украинцам выжить - водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость. Помогают одержать победу", - сказал Ринат Ахметов.

От начала полномасштабной войны фонд уже передал для жителей Донецкой области - 23 тысячи продуктовых наборов, а для Луганской - более 11 тысяч. Кроме того, 5 тысяч наборов получили мариупольцы, которые эвакуировались в Запорожье.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.