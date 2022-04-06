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Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для мешканців Донецької та Луганської областей

Фото: Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для мешканців Донецької та Луганської областей (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав 7,5 тисяч продуктових наборів для жителів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

З них - понад 5,5 тисяч отримають мешканці Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжного, Кремінної та Гірського.

Ще 2 тисячі будуть відправлені для жителів Краматорського району. Згодом під координацією Донецької облдержадміністрації гуманітарна допомога буде розподілена між населеними пунктами району, які найбільше її потребують.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

"Мій Благодійний фонд допомагає українцям вижити - водою, продуктами, медикаментами, будь-якою допомогою, яку ми можемо дати тут і зараз. А бізнеси SCM допомагають армії та територіальній обороні. Допомагають захищати наш суверенітет, нашу свободу та незалежність. Допомагають перемогти", - сказав Рінат Ахметов.

Від початку повномасштабної війни фонд вже передав для мешканців Донецької області - 23 тисячі продуктових наборів, а для Луганської - понад 11 тисяч. Крім того, 5 тисяч наборів отримали маріупольці, які евакуювалися до Запоріжжя.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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ЛуганськДонецька областьГуманітарна допомога