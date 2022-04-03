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Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для жителей Иванкова

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Воскресенье 03 апреля 2022 17:38
Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для жителей Иванкова Фото: Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для жителей Иванкова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для людей, проживающих в наиболее горячих точках Украины. В частности, сегодня фонд передал 1000 продуктовых наборов для жителей Иванкова Вышгородского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фактически с начала нового этапа войны мирные жители Иванкова находились на грани гуманитарной катастрофы.

В состав наборов от фонда вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Всего городу Киеву и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Гуманитарная помощь
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