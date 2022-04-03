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Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для жителів Іванкова

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Неділя 03 квітня 2022 17:38
Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для жителів Іванкова Фото: Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для жителів Іванкова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для людей, які проживають у найбільш гарячих точках України. Зокрема, сьогодні фонд передав 1000 продуктових наборів для мешканців Іванкова Вишгородського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фактично від початку нового етапу війни мирні жителі Іванкова перебували на межі гуманітарної катастрофи.

До складу наборів від фонду увійшли продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом місту Києву та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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