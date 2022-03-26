Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов для жителей Покровска

Фонд Рината Ахметова передал в Покровск более 2700 продуктовых наборов. Они предназначены для нуждающихся - пожилых людей и с особыми потребностями, которые сейчас находятся в особо трудной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Среди других мест, где уже получают продуктовые наборе - Киев и область, Харьков и область, Чернигов, Донецкая область.

Кроме того, часть наборов передали эвакуированным в Запорожье мариупольцам. В общем, продуктовую помощь Фонду получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.