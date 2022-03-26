ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до Покровська

Новость на русском →
Субота 26 березня 2022 16:34
Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до Покровська Фото: Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до Покровська (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Покровська понад 2700 продуктових наборів. Вони призначені для нужденних - літніх людей і з особливими потребами, які зараз перебувають у особливо скрутній ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Серед інших місць, де вже отримують продуктові наборі - Київ та область, Харків та область, Чернігів, Донеччина.

Крім того, частину наборів передали евакуйованим у Запоріжжя маріупольцям. Загалом, продуктову допомогу Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну