Фонд Ахметова передал очередную продуктовую помощь Покровску

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, 5,6 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова получили жители Маринки, Селидово, Курахово, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района, которые находятся на линии фронта.

С начала полномасштабной войны фонд уже передал жителям Донетчины более 34 тысяч наборов с продуктами питания.

Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.