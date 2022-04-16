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Фонд Ахметова передав чергову продуктову допомогу до Покровська

Фото: Фонд Ахметова передав чергову продуктову допомогу до Покровська (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів мешканцям Покровскього району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, 5,6 тисяч продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова отримали мешканці Марїнки, Селидове, Курахового, Авдіївки та інших населених пунктів Покровського району, які знаходяться на лінії фронту.

Від початку повномасштабної війни фонд вже передав жителям Донеччини понад 34 тисячі наборів із продуктами харчування.

Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

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