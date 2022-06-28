Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов в Киев

Фонд Рината Ахметова передал для них очередной гуманитарный груз. Более 1,2 тысячи продуктовых наборов были направлены в территориальный центр социального обслуживания Оболонского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже передал в Киев более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".